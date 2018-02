Sem carisma de Erundina, Haddad festeja lealdade de Nádia

A deputada estadual Nádia Campeão (PC do B) não vai carrear para a campanha de Fernando Haddad (PT) o carisma e a consistência política que a deputada federal Luiza Erundina (PSB) poderia ter oferecido, se tivesse mantido sua candidatura ao cargo de vice-prefeito de São Paulo. A substituta oferece ao petista, porém, outra virtude, a lealdade.

Ela deu demonstrações de seu pleno alinhamento com o titular da chapa durante a convenção municipal do PC do B, no sábado (30). Ao ser confirmada como candidata a vice, contou que a aproximação entre os dois se fortaleceu na administração da petista Marta Suplicy (2001-2004), quando ele chefiava o gabinete da Secretaria de Finanças e ela, a Secretaria de Esportes. Mais de uma vez teria contado com a intercessão de Haddad para obter suplementação de verbas.

Ao falar do trabalho do petista no cargo de ministro da Educação, a militante do PC do B disse que foi um dos mais competentes, um dos melhores que o Brasil já teve. “Lula soube escolher o candidato. Haddad é um homem preparado para a tarefa”, arrematou.

Outra prova de lealdade foi a disposição de Nádia para já sair atirando contra a atual administração municipal, da qual seu partido faz parte, e contra o candidato José Serra (PSDB), líder nas pesquisas de intenção de voto. “Tem gente nessa campanha que está com a cabeça em outra disputa, que já teve sua oportunidade de governar a cidade e se defez dela”, afirmou, numa referência às possíveis pretensões do tucano à Presidência da República.

Haddad retribuiu, citando suas afinidades com o partido da vice: “No PC do B eu me sinto em casa, me sinto como se estivesse na casa de um parente, de um melhor amigo.” Também prometeu, caso vença a eleição, dar aos políticos do partido de Nádia tratamento igual – ou até melhor – que o reservado aos petistas.

Pelo que se viu no show da convenção, após a brevíssima e conturbada passagem de Erundina pela campanha, Haddad não deverá ter mais sustos. Resta saber se Nádia trará mais mais votos.

