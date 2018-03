PV quer apagar Marina Silva da história

O Partido Verde quer apagar a figura da ex-senadora Marina Silva no retrato das eleições de 2010. É isso o que sinaliza a cartilha que acaba de lançar com informações para os candidatos que irão disputar as eleições deste ano.

No capítulo final, sobre a história dos verdes, os autores, membros da direção do PV, destacam 2010 da seguinte maneira: “O Partido Verde teve a honra de ser a grande surpresa das eleições presidenciais, obtendo 20% dos votos válidos, forçando a existência de um segundo turno na disputa e consolidando o PV como terceira força política do país.”

Eliminaram o nome da ex-senadora da história. No mesmo estilo dos soviéticos, que apagavam dos retratos os membros do politburo caídos em desgraça.

Quem conhece a história sabe que foi Marina – e não o PV – que arrebanhou quase vinte milhões de eleitores, muitos dos quais extremamente conservadores e alheios às propostas verdes. Se houve uma surpresa naquele ano, foi ela.