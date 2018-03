Os sindicatos, mais ricos e menos capazes de mobilizar

Fui à Avenida Paulista, na quinta-feira, 11, para ver a grande concentração anunciada pelas centrais sindicais. Ouvi discursos durante mais de duas horas, diante do carro de som, misturado aos grupos que ali disputavam espaço.

A missão desses grupos era expor e divulgar o nome da central que representavam. Material para isso não faltava: passei todo o tempo submerso num mar de faixas industrializadas, cartazes, bandeirolas, bonés, camisetas e até balões enormes pairando diante do Masp.

Essa riqueza contrastava com a falta de ânimo e de interesse das pessoas. Elas não ouviam os discursos. Não mostravam interesse pelas propostas. Não aplaudiam. Não vaiavam. Não estavam nem aí.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para qualquer lado que olhava, era inevitável lembrar dos rapazes e moças que, em troca de alguns reais, passam os finais de semana postados nas esquinas da capital paulista, com bandeirolas e cartazes, divulgando lançamentos imobiliários. Quem já viu, sabe do que estou falando.

Saí com a impressão de que as centrais deram um tiro no pé. Foram às ruas para mostrar força e capacidade de organização, mas acabaram expondo sua principal fraqueza: ao mesmo tempo que ficam cada vez mais ricas, se tornam menos capazes de empolgar e mobilizar os trabalhadores.

Eu não esperava o mesmo tipo de multidão que se viu nas ruas no início do mês passado e nem acho justo fazer comparações diretas entre as duas coisas. As marchas do mês passado podem ser comparadas a um caldeirão de insatisfações, organizado de maneira horizontal e no qual se agregavam grupos díspares e até antagônicos, oriundos quase exclusivamente da classe média.

O dia de luta das centrais era diferente. Tinha uma pauta definida de reivindicações, com foco principal na área econômica, e sua organização obedecia a um modelo verticalizado. Só podia falar, por exemplo, quem era indicado por alguma entidade participante e desde que obedecesse a um acordo prévio sobre o que podia e o que não podia ser dito.

Era de se esperar, portanto, um número de pessoas menor na Paulista. Mas não tão raquítico quanto o que se viu. Especialmente num momento em que o País inteiro mostra disposição para críticas e protestos.

Os sindicalistas sérios deveriam refletir sobre esse fato e, aproveitando o embalo, sobre o modelo sindical existente no País. Um modelo que torna os sindicatos cada dia mais ricos e mais distantes dos seus representados.

É claro que se pode pensar também em outras coisas: a grande massa de trabalhadores pode estar menos descontente que os setores de classe média que foram às ruas? O nível de emprego no Brasil ainda se mantém como um fator de contenção manifestações de protesto contra o governo? Ainda é preciso ainda encontrar o discurso adequado para animar os trabalhadores? E por aí afora.

Os discursos que ouvi na Paulista, por dever de ofício, eram de uma pobreza trágica. Não passavam de clichês enfileirados e gritados. Foram tantos que lembrei do livrinho Contra o Estilo de Clichê, de Mao Tse Tung, do meu tempo de movimento estudantil. Ironizando líderes revolucionários que escreviam artigos longos e recheados de expressões gastas e vazias, o líder chinês dizia que o único objetivo deles só podia ser o de impedir que fossem lidos pelas massas.

Acompanhe o blog pelo Twitter – @Roarruda