O bloco Veta Dilma vai à rua

O Dia da Terra, no domingo, (22), será comemorado em diferentes lugares do Brasil com manifestações de protesto contra a aprovação do projeto de lei do novo Código Florestal – cuja votação está prevista para a terça (24). Foram programadas marchas, pedaladas, passeatas, apitaços e flash mobs. Boa parte dos eventos adotará o bordão Veta Dilma

Segundo explicações de Mário Mantovani, da Fundação SOS Mata Atlântica, tudo indica que o texto a ser aprovado no Congresso representará um retrocesso na atual legislação brasileira. “Neste caso, a única esperança será o veto da presidente Dilma ao projeto”, afirma.

Quem organiza tudo é o Comitê Brasil em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável, uma coalizão formada por quase 200 organizações da sociedade civil brasileira, e os movimentos Floresta Faz a Diferença e Mangue Faz a Diferença.

Em alguns lugares as manifestações já começam nesta sexta-feira (20). Em São Paulo, na exposição Adventure Sports Fair, no Ibirapuera, serão distribuídas cartilhas sobre o Código e o significado do Veta Dilma. A programação completa pode ser vista nos sites das entidades organizadoras.

A tensão que o tema provoca no meio político é cada vez maior, em decorrência da proximidade da Rio +20, em junho. O governo não quer chegar lá com esse debate aberto.