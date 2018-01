Militares acusados pela morte de dirigente comunista serão ouvidos no Rio pela Comissão da Verdade

Luciana Nunes Leal

Quatro militares apontados como responsáveis pela tortura e morte do dirigente comunista Mário Alves, em 1970, no DOI-Codi do Rio, serão ouvidos nesta quarta-feira, 14, por integrantes da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão Estadual do Rio de Janeiro. Os ex-tenentes do Exército Luiz Mário Correia Lima, Roberto Duque Estrada e Dulene Garcez e o ex-major do Corpo de Bombeiros Valter da Costa Jacarandá foram intimados pela Polícia Federal.

Participarão da audiência pública como testemunhas os ex-presos políticos Álvaro Caldas, José Luís Sabóia, José Carlos Tórtima, Maria Dalva Leite de Castro, Newton Leão Duarte e Paulo Sérgio Paranhos. Os seis estiveram estiveram detidos no DOI-Codi na mesma época. Lúcia, filha de Mário Alves, um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), também assistirá ao depoimento, na Assembleia Legislativa.

Acompanhe o blog pelo Twitter – @Roarruda