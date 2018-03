Marina Silva conclama para campanha Veta Dilma

Mensagem da ex-senadora Marina Silva postada hoje no Twitter:

Código Florestal: passado o telequete, vamos à luta! Veta Dilma! Veta tudo, não pela metade…

Ela acompanhou dos Estados Unidos a votação de ontem no Congresso sobre as mudanças no Código. E foi de lá que mandou a mensagem, com esse apelo para os ambientalistas irem à luta. Quer fortalecer a campanha destinada a convencer a presidente Dilma Rousseff a vetar o projeto aprovado com larga margem de votos.

A ex-senadora, que ficou em terceiro lugar nas eleições presidenciais de 2010 e atualmente está sem partido, quer o veto integral ao projeto – e não apenas de alguns artigos. Em mensagem anterior ela havia comentado que os deputados, ao modificarem a proposta vinda do Senado, estavam conseguindo piorar o que já era ruim.

A campanha Veta Dilma, organizada por um conjunto de entidades ambientalistas, está nas ruas e nas redes sociais desde março. Um de seus objetivos é cobrar da presidente da República a promessa feita durante a campanha presidencial de que, se eleita, não permitiria retrocessos na legislação de proteção ambiental.