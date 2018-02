Grupos de direitos humanos e gays aprovam Barroso no STF

Representantes de entidades ligadas à defesa dos direitos dos homossexuais e organizações de direitos humanos elogiaram a indicação do advogado constitucionalista Luís Roberto Barroso para o Supremo Tribunal Federal (STF). De maneira geral, o escolhido pela presidente Dilma Rousseff é considerado progressista.

Em São Paulo, o presidente da Associação da Parada do Orgulho GLBT, advogado Fernando Quaresma, qualificou a indicação como uma “vitória” dos movimentos sociais. Lembrou que Barroso atuou como amicus curiae no debate no STF que resultou no reconhecimento da constitucionalidade da união estável entre pessoas do mesmo sexo.

“É um operador de direito de vanguarda”, disse Quaresma. “O povo brasileiro precisa de representantes no Judiciário que tenham uma visão ampliada dos problemas sociais.”

O advogado Aton Fon Filho, da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, disse que conhece os livros de Barroso na área de direito constitucional e algumas das ações das quais participou. “Acho uma boa indicação”, assinalou. “Tenho boas expectativas, pelo conhecimento jurídico e pelas causas que defendeu. Vou torcer agora para que as minhas expectativas se confirmem.”

Heloísa Alves, que dirige a Coordenadoria de Políticas para a Diversidade Sexual, vinculada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, qualificou Barroso como defensor dos direitos da população LGBT. “Ganhamos um aliado na luta por um Brasil mais plural e que respeite os direitos humanos de todos os seus cidadãos. Se perdemos no Legislativo com Feliciano, fomos recompensados agora com a escolha de Luis Roberto Barroso no Supremo.”

Na Prefeitura de São Paulo, o coordenador de Assuntos da Diversidade Sexual, Julian Rodrigues, disse que o nome de Barroso já é bem conhecido no meio dos defensores dos direitos humanos. “Ele tem um histórico admirável na defesa de causas progressistas”.

