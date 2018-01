Em São Paulo, ônibus vão exibir vídeo contra homofobia

Ônibus da frota de transporte coletivo de São Paulo vão exibir nos próximos dias um vídeo institucional para lembrar o Dia da Visibilidade Lésbica, comemorado anualmente no dia 29 de agosto. A exibição terá duração de oito dias, com início previsto para este sábado, 24. Vai envolver mil ônibus.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Coordenação de Políticas LGBT, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, e a SPTrans, da Prefeitura de São Paulo.

O vídeo, de 30 segundos, foi produzido com a participação de ativistas. Sem áudio, apresenta mulheres exibindo cartazes nos quais se lê: “Sou mulher. Sou lésbica. Sou bissexual. Sou cidadã. Sou filha. Sou mãe. Trabalho. Estudo. Tenho direitos e quero respeito.” Ao final, aparece a mensagem que norteia essa e outras campanhas que devem vir por aí: “Na São Paulo que a gente quer não cabe homofobia.”

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com Julian Rodrigues, coordenador de Políticas LGBT da Prefeitura, o objetivo é estender a questão da defesa da cidadania ao cotidiano dos paulistanos. “Queremos levar ao cidadão paulistano uma mensagem de respeito à diversidade”, diz ele. “Realizar ações de promoção da cidadania de mulheres lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais é prioridade da nossa gestão.”

Essa não é a primeira iniciativa em defesa dos direitos dos homossexuais que conta com a participação da SPTrans. Em junho, a 17ª Parada do Orgulho LGBT foi tema de uma edição semanal do Jornal do Ônibus, que circula em cerca de 15 mil veículos.

No ano passado, o registro de casos de homofobia em todo o País aumentou 46,6% em relação ao ano anterior, segundo informações divulgadas pela Coordenadoria LGBT.

Acompanhe o blog pelo Twitter – @Roarruda