Por que Dilma e PT ainda lideram pesquisas eleitorais? Resposta não está só na editoria de política

Já se sabe há muito tempo que para entender o que acontece na política é recomendável, sempre, ler também as páginas da editoria de economia dos jornais. As edições de O Estado de S. Paulo e da Folha de S. Paulo deste domingo, 8, trazem duas matérias que são mais uma prova disso.

Vamos começar pelo Estadão, na página B6 do caderno Economia & Negócios, na qual o repórter Luiz Guilherme Gerbelli apresenta o resultado de pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) sobre o padrão de vida do brasileiro. Ela mostra que hoje 63% da população acha mais fácil avançar socialmente do que há dez anos. No Nordeste, esse sentimento sobe a 73%.

Ainda segundo a pesquisa, 77% dos entrevistados consideram o padrão de vida melhor ou muito melhor do que o dos seus pais; e 84% projetam que os filhos terão uma condição de vida melhor ou muito melhor.

Vale a pena ler. Também vale o artigo intitulado ‘Lá no Brasil Invisível’, de Vinicius Torres Freire, na página B4 do caderno Mercado da Folha.

É um comentário curto, mas esclarecedor e provocativo, sobre os programas sociais dos governos do PT, que estão mudando a vida de milhões de pessoas no interior do País. Alguém já ouviu falar, por exemplo, no Programa Caminho da Escola, do governo federal? Pois é, até ler o artigo eu também não conhecia.

A reportagem e o artigo não dão respostas a todas as dúvidas políticas. Mas constituem bom caminho para começar a entender o que parece inexplicável: por que Dilma Rousseff e o PT continuam liderando pesquisas eleitorais, apesar de tudo que já se escreveu sobre o mensalão e sua íntima ligação com o petismo?

É claro que, após a leitura, alguém poderá dizer que a até agora insuspeita CNI foi cooptada pelo PT. Outras pessoas poderão voltar a sugerir que os beneficiados pelos programas sociais do governo federal sejam impedidos de votar.

Nesses dois casos as pessoas continuarão confortavelmente instaladas em suas certezas e ideias preconcebidas. Mas também passarão ao largo dos fatos e das possibilidades de mudanças. É impossível transformar a realidade, em qualquer direção que se desejar, sem conhecê-la.

