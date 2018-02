Disputa interna derruba presidente do Incra

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, decidiu afastar Celso Lacerda da presidência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrário. Quem assumirá no lugar dele será o economista Carlos Guedes de Guedes, servidor de carreira da instituição. A troca oficial de cargo está prevista o dia 24, em Brasília.

Guedes dirige atualmente a secretaria executiva adjunta do MDA. Tem mais afinidades com o ministro e com a corrente petista à qual ele pertence, a Democracia Socialista (DS), do que o antecessor.

Internamente, Lacerda também vinha manifestando descontentamento com a pouca atenção que o Incra estaria recebendo no governo da presidente Dilma Rousseff. O número de assentamentos da reforma agrária registrado no ano passado foi o pior dos últimos 16 anos.

