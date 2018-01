Direitos humanos em cartazes premiados

Fundada em 2009, em Paris, a organização Poster For Tomorrow organiza anualmente um concurso de cartazes sobre os direitos a que todos os homens e mulheres têm direito, segundo as convenções internacionais. O primeiro deles tratou da liberdade de expressão. Nos anos seguintes foram premiadas obras que abordavam a abolição da pena de morte, democracia, educação, igualdade de gênero e moradia.

Os melhores trabalhos das seis primeiras edições do concurso estão expostos em São Paulo, na Caixa Cultural, na Praça da Sé. São mais de 100 cartazes, selecionados entre 15 mil inscritos nos concursos, provenientes de 133 países.

Os cartazes premiados em 2014, sobre direito ao trabalho, não estão expostos. Mas também podem ser vistos em eslaides projetados numa das salas da exposição.

Vale a pena conferir o material, que já foi exibido em mais de 400 lugares ao redor do mundo. A exposição fica aberta até o dia 1.º de março.

No Brasil, a curadoria ficou a cargo da designer Ruth Klotzel. De acordo com suas explicações, ao mesmo tempo que valoriza os diferentes modos de expressar revindicações, a exposição também “valoriza a linguagem do cartaz como uma peça importante de comunicação urbana e democrática”.

Em seu site na internet, a Poster For Tomorrow diz que escolheu premiar cartazes porque, num plano primário, são fáceis de fazer e distribuir. Em termos mais amplos constituem uma forma atraente e acessível de expressar pensamentos, engajar as pessoas e provocar debates sobre assuntos que afetam a todos nós.

……………………………………………………………………………………..

Local: Caixa Cultural São Paulo – Praça da Sé, 111 – Centro

Horário: de terça a domingo, das 9h às 19h

Entrada Gratuita

Acesso para pessoas com deficiência

Mais informações: (11) 3321-4400

