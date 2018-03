Dilma se aproxima das centrais sindicais

A presidente Dilma Rousseff convidou os presidentes das centrais sindicais para um encontro no Palácio do Planalto na quinta-feira (3), às 10 horas da manhã. Logo em seguida, às 11 horas, ela dará posse ao novo ministro do Trabalho, deputado carioca Brizola Neto, que é filiado ao PDT, o mesmo partido de Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, presidente da Força Sindical, segundo maior central sindical do País.

O objetivo do encontro é acalmar possíveis descontentamentos com a nomeação, destinada sobretudo a fortalecer a base de apoio do governo. Também sinaliza o interesse da presidente em dar maior atenção às centrais.

Este será o segundo encontro dela com os dirigentes em 2012. Durante todo o ano passado ela os recebeu oficialmente uma única vez. Houve um segundo encontro, mas foi uma passagem pela sala do ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral, num momento em que estava reunido com os sindicalistas.

Esse distanciamento provocou críticas e comparações pouco favoráveis com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Originário do mundo sindical, ele tinha maior facilidade para o diálogo com as centrais.