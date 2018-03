Desde sua posse, Dilma nunca recebeu os índios

Desde sua posse, em janeiro de 2011, a presidente Dilma Rousseff nunca recebeu oficialmente uma delegação de representantes indígenas. Isso foi lembrado à ministra Gleisi Hoffman, da Casa Civil, durante o encontro que manteve na segunda-feira, 3, com o secretário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, d. Leonardo Steiner.

Na conversa sobre a crise em torno das demarcações de terras indígenas, o principal pedido do representante do episcopado brasileiro à ministra foi exatamente esse: que a presidente marque uma reunião e receba os índios.

Gleisi prometeu falar com os índios, mas evitou comentar, na entrevista coletiva que deu após sair da CNBB, o distanciamento da presidente. Em represália, o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), que é vinculado à CNBB, acaba de divulgar uma nota oficial na qual enfatiza que Dilma recusa o diálogo com os índios, mas mantém as portas abertas de seu gabinete para representantes dos proprietários rurais.

Diz o texto: “A presidente Dilma ainda não recebeu os povos indígenas para qualquer conversa ao longo destes mais de dois anos de mandato. No entanto, somente no mês de maio, a presidenta reservou tempo em sua agenda para ao menos cinco encontros com representantes dos ruralistas, inimigos históricos dos povos indígenas. Somente em maio, Dilma esteve, oficialmente, duas vezes reunida com a senadora Kátia Abreu (PSD-TO), presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA).”

