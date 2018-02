Comissão Nacional da Verdade quer tombamento de prédio que abrigou centro de tortura

Representantes da Comissão Nacional da Verdade visitaram nesta quarta-feira, 27, em São Paulo, a sede do antigo DOI-Codi (Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna), do 2.º Exército. O objetivo da visita foi reforçar os pedidos já feitos para o tombamento do conjunto de edifícios, localizado na Rua Tutóia, no bairro do Paraíso, zona sul de São Paulo.

Os secretários estaduais de Segurança, Fernando Grella Vieira, e da Cultura, Marcelo Araújo, acompanharam a visita. A Comissão Nacional foi representada pelo advogado José Carlos Dias e o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro.

Durante a visita, ex-presos políticos narraram sofrimentos a que teriam sido submetidos no local, apontado como o maior centro de torturas do período da ditadura militar. O vídeo abaixo, com seus depoimentos, foi produzido pela assessoria de comunicação da Comissão Nacional.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A antiga sede do DOI-Codi abriga hoje a 36ª Delegacia de Polícia de São Paulo. O processo de tombamento já foi encaminhado e está sendo analisado por autoridades estaduais na área de patrimônio histórico.

Se o pedido for aceito, a delegacia pode ser transformada num centro de referência histórica e museu sobre a ditadura militar.

Antes da Comissão Nacional, as comissões da verdade do Estado e da Câmara Municipal de São Paulo já haviam solicitado ao governo estadual o tombamento daquela área. Os presidentes das duas comissões, deputado Adriano Diogo (PT) e Gilberto Natalini (PV), também estiveram no local.

Acompanhe o blog pelo Twitter – @Roarruda