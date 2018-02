Comissão da Verdade inicia série de audiências nos Estados

A Comissão da Verdade ouvirá amanhã, dia 12, em Goiânia, um grupo de familiares de mortos e desaparecidos no período da ditadura militar. Os integrantes da comissão também se reunirão com representantes de comissões da verdade e comitês de apoio que já funcionam no Estado de Goiás.

Os dois encontros marcam o início de uma série de audiências públicas previstas para os próximos meses, em diferentes Estados. Em agosto e setembro elas serão realizadas no Rio e Pernambuco, respectivamente.

Em Goiânia, as audiências, na sede da Assembleia Legislativa, foram organizadas pelo Comitê Goiano da Verdade, com o apoio da OAB-GO e organizações de defesa dos direitos humanos. A Comissão Nacional da Verdade será representada por Claudio Fonteles, ex-procurador geral da República, e pelo assessor especial Wagner Gonçalves, subprocurador geral aposentado.

