Campanha pelos awá guajá bate recorde

A organização Survival International está comemorando. O lançamento da campanha em defesa dos índios awá guajá, do Maranhão, foi um sucesso. Em apenas três dias já foram enviadas quase 10 mil mensagens ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, pedindo que aja imediatamente para proteger o território daqueles indígenas. É um recorde nas ações já desenvolvidas em defesa de povos indígenas ameçados.

A campanha é encabeçada pelo ator inglês Colin Firth, vencedor do Oscar em 2011 pelo seu desempenho no filme O Discurso do Rei. Em vídeo distribuído pela Internet, com versão em português, ele afirma que o ministro da Justiça tem poderes para impedir as constantes invasões do território indígena. Ele só não o faz, afirma, porque tal ação não faz parte de suas prioridades. Para que isso mude, é preciso mandar mensagens ao ministro, recomenda.

Segundo a Survival, os awá guaja são o povo indígena mais ameaçado hoje no mundo. Sua terra, embora legalmente demarcada, nunca ficou totalmente livres de invasores. O perigo é maior para a parcela do grupo que ainda vive isolada na floresta.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ministro da Justiça não se manifestou sobre as mensagens. Mas assegurou que o governo tem cumprido a sua tarefa de proteger os awá-guajá. “Temos desenvolvido operações na região para evitar que a disputa pela terra e o desmatamento, através cos conflitos que geram, possam atingir essa tribo. Em janeiro e fevereiro deste ano desenvolvemos uma operação e continuaremos fazendo operações. É dever do Estado proteger os povos indígenas e estamos fazendo isso.”