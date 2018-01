WORLD BIKE TOUR – TÁ CHEGANDO A HORA!!!

O segundo Bike Tour São Paulo vai acontecer no próximo dia 25 de Janeiro de 2010, aniversário da capital e as As inscrições abrem hoje no www.worldbiketour.net, a partir da 0h00 de 1º de janeiro!

O evento contará com a participação de 6000 participantes pedalando por uma melhor qualidade de vida, enfatizando a inclusão social com a presença de 80 deficientes físicos e visuais. O participante se inscreve e por R$ 180, a organização do evento fornece todo o equipamento necessário para o passeio, incluindo bicicleta e capacete, para além do dorsal, mochila, camiseta, medalha e diploma de participação, que poderão levar para casa no final do passeio.

Os participantes percorrerão, cerca de 9 kms por um itinerário com partida na Ponte Octávio Frias de Oliveira (ponte estaiada), seguindo pela Marginal Pinheiros, Praça Arcipreste Anselmo de Oliveira, Ponte Cidade Universitária, Rua Alvarenga, Avenida Afrânio Peixoto, terminando com a chegada instalada na Rua Professor Mello Morais, Junto á Portaria 14 “velódromo” na USP.

Inscreva-se, participe, por uma vida melhor numa São Paulo melhor! www.worldbiketour.net