Vox Populi divulga pesquisas em 10 Estados

Por Jair Stangler

Atualizada às 18h47 de 25/05/2010

O Vox Populi divulgou entre a quinta-feira, 20, e a sexta, 21, mais três pesquisas estaduais: São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Entre a terça, 18, e a quarta, 19, já haviam sido divulgados os resultados de pesquisas realizadas em sete Estados.

São Paulo

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) lidera a pesquisa de intenção de votos por ampla margem. O tucano aparece com 51% contra 19% de Aloizio Mercadante (PT). Celso Russomano (PP) tem 12% das intenções de voto contra 2% de Paulo Skaf (PSB).

Rio de Janeiro

O governador Sérgio Cabral (PMDB) que irá disputar a reeleição, tem 41% das intenções de voto. Fernando Gabeira (PV), com 19%, e Anthony Garotinho (PR), com 18%, estão tecnicamente empatados em segundo.

Rio Grande do Sul

O ex-ministro dos Transportes, Beto Albuquerque, desistiu de disputar o governo do Estado. Seu partido irá apoiar a candidatura de Tarso Genro (PT). Com isso, Tarso lidera as intenções de voto com 34%, seguido pelo ex-prefeito de Porto Alegre José Fogaça (PMDB), que tem 29%. A governadora Yeda Crusius (PSDB), que deve tentar a reeleição, aparece com 10%.

Distrito Federal

Joaquim Roriz (PSC) lidera com 42% das intenções de voto. O petista Agnelo Queiroz aparece em segundo, com 32%.

Na pesquisa anterior, divulgada em janeiro deste ano, em cenário apenas com os dois candidatos, Roriz aparecia com 49% e Queiroz com 22%.

Minas Gerais

Em Minas Gerais foram testados dois cenários. No primeiro, Hélio Costa, do PMDB, aparece com 45% dos votos contra 17% do tucano Antônio Anastasia. Em janeiro, Costa aparecia com 37% e Anastasia com 16%. No cenário com Fernando Pimentel (PT), o petista tem 35% (ante 34% em janeiro) e Anastasia registra 21% (ante 15% em janeiro).

Paraíba

O pré-candidato do PMDB, Zé Maranhão, lidera a pesquisa com 43% das intenções de voto. Ricardo Coutinho, do PSB, aparece em segundo, com 35%.

Paraná

Beto Richa (PSDB) aparece com 40% e Osmar Dias (PDT) com 33%.

Rio Grande do Norte

Rosalba Ciarline (DEM) lidera com 49% das intenções de voto. Carlos Eduardo Alves (PDT), com 16%, e Iberê Ferreira de Souza, com 15%, aparecem tecnicamente empatados em segundo.

Bahia

Candidato à reeleição, o governador Jaques Wagner (PT) lidera as intenção de voto no Estado, com 41% dos votos. Já o ex-governador Paulo Souto (DEM) aparece com 32%.

Em janeiro, Wagner tinha 44% e Souto, 29%.

Pernambuco

O governador Eduardo Campos (PSB) lidera com 57% das intenções de voto. O senador Jarbas Vasconcelos aparece em segundo, com 28%.