Votação do mínimo: protestos de sindicalistas irritam deputados na votação do mínimo

BRASÍLIA – As vaias e os protestos dos centenas de sindicalistas que ocupam as galerias da Câmara na sessão de votação do salário mínimo tem irritado deputados.

Com bandeiras da Força Sindical, da CTB e da CGTB, os sindicalistas vaiam os deputados que defendem a proposta do governo de R$ 545,00 e aplaudem quem pede um valor maior.

Por volta das 16 horas, a irritação chegou aos microfones. “É preciso tomar alguma providência, isso aqui não é a casa da mãe Joana”, reclamou um parlamentar no microfone.

O líder do PPS, Rubens Bueno (PR), saiu em defesa dos sindicalistas. Ele pediu que a frase fosse retirada dos autos e defendeu o direito de manifestação de quem acompanha a sessão. Enquanto isso, nas galerias, os sindicalistas puxaram um coro defendendo a “democracia”.