Após vitória de Dilma, internautas enviam mensagens contra nordestinos pelo Twitter

Ricardo Chapola

A eleição de Dilma Rousseff (PT) à Presidência da República neste domingo deflagrou um surto de comentários preconceituosos no Twitter atacando os nordestinos, população na qual predominou a preferência pela candidata do PT, com 70,58% dos votos a seu favor. Veja aqui página com alguns dos comentários.

Tamanha foi a mobilização entre os internautas que, em pouco tempo, o assunto alcançou o Trending Topics do Brasil, espaço onde se reúnem os temas mais comentados no Twitter. Em contrapartida, uma outra corrente de usuários iniciou uma contraofensiva em condenação aos que estavam veiculando mensagens preconceituosas em agressão aos nordestinos.

Às 19h45, somente a hashtag #orgulhodesernordestino estava entre os Trending e ocupava o segundo lugar dos temas mais comentados pelos internautas.