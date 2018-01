Violência no campo aumentou em 2010, segundo Pastoral da Terra

Roldão Arruda

A violência no campo aumentou no ano passado, em relação a 2009. De acordo com o relatório anual da Comissão Pastoral da Terra, denominado Conflitos no Campo no Brasil, 34 trabalhadores rurais foram assassinados em 2010. Isso significa um aumento de 30% em relação ao ano anterior, quando foram registradas 26 mortes.

O relatório, a ser divulgado integralmente na terça-feira, também indica que a maior parte dos assassinatos (31) ocorreram em conflitos relacionados à posse pela terra. Outros dois estavam ligados a disputas por acesso à água e um a questões trabalhistas.

Esta será a 26.ª edição do levantamento feito anualmente pela CPT. O bispo dom Ladislau Biernaski, presidente da entidade, irá apresentá-lo oficialmente à imprensa na terça-feira, 19, na sede Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em Brasília. No encontro ele também deve hamar a atenção para o aumento de casos de trabalho considerado análogo ao da escravidão em Estados considerados mais desenvolvidos, como São Paulo.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

• Leia mais notícias de política