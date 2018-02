Vinte ministros recebem cargos nesta segunda

Agência Brasil

Vinte novos ministros recebem nesta segunda-feira, 3, o cargo de seus antecessores. As solenidades começam pela manhã e se estendem por todo o dia.

As cerimônias de transmissão de cargo serão realizadas nos ministérios da Ciência e Tecnologia, de Minas e Energia, do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Desenvolvimento Agrário; da Integração Nacional, Previdência Social, Saúde, do Turismo, das Cidades, da Cultura, das Comunicações, da Pesca e Aquicultura e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Recebem ainda os cargos dos antecessores os ministros das secretarias de Direitos Humanos, de Políticas para as Mulheres, de Relações Institucionais, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, dos Portos, além do Gabinete de Segurança Institucional e do Banco Central.

Os ministros foram empossados sábado, 1º, pela presidente Dilma Rousseff. No mesmo dia, seis deles receberam o cargo de seus antecessores – o primeiro foi Alfredo Nascimento, dos Transportes. No domingo, 2, foram seis cerimônias. As transmissões de cargo terminam na terça-feira, 4, na Secretaria de Assuntos Estratégicos