Vídeo mostra prisão de ator em ato anticorrupção em SP

O ator Pedro Urizzi, de 25 anos, preso durante a a Marcha da Corrupção na Avenida Paulista, no último sábado, 21, publicou em seu perfil no Facebook vídeo com imagens do momento da sua prisão. O ator alega ter sido detido sem motivo e negou ter cometido desacato.

Pedro Urizzi foi solto depois de depôr na 8ªDP ainda na noite de sábado. O ator contou que estava a caminho de um jantar quando passou pela Paulista. No momento do tumulto ele disse ter tentado impedir que um policial lançasse bombas de efeito moral. “Eu gritei: ‘não joga bomba porque tem criança!’, afirmou. Após isso ele foi abordado e levado para a delegacia. As imagens mostram Pedro Urizzi deitado no chão e sendo colocado na viatura.

A Polícia Militar esclareceu que foi coerente na atuação e que apurará qualquer eventual abuso. O caso teve repercussão na internet. A foto colocada pelo ator sem seu perfil no Facebook já recebeu 14,8 mil compartilhamentos. O ato anticorrupção reuniu cerca de 1.500 pessoas, de acordo com a estimativa da PM.