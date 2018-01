Vídeo mostra dirigentes do PSDB pregando a exclusão de vereadores da executiva municipal de SP

Diego Zanchetta, de O Estado de S.Paulo

Imagens de uma reunião do diretório municipal do PSDB de São Paulo realizada no último dia 6, e veiculadas na internet, estariam entre as razões que motivaram a debandada de seis vereadores da sigla nesta segunda-feira, 18.

Na gravação, Rosalvo Salgueiro, representante dos movimentos sociais na antiga executiva do PSDB, critica vereadores do partido. Segundo ele, a sigla estaria vivendo desde 2006 um processo de tomada pela militância.

“A minha posição é de que não deve haver nenhum dos vereadores na executiva”, ataca Rosalvo. “Se eles forem todos embora, nós não teremos perdido nada.”

Ao afirmar que os vereadores precisam de votos da legenda para se eleger, Rosalvo menciona a presença dos secretários Julio Semeghini e Edson Aparecido, ambos do grupo do governador Geraldo Alckmin.

O vídeo em questão não é o mencionado pelos vereadores na coletiva em que justificaram a saída do partido. De acordo com o vereador Gilberto Natalini, o grupo estaria em posse de uma gravação na qual o secretário estadual de Energia, José Aníbal, e outros integrantes do diretório apareceriam xingando os vereadores que pleiteavam a presidência do partido em São Paulo.

As imagens estariam guardadas para servir de argumento jurídico para a desfiliação.

Colaborou André Mascarenhas, do Estadão.com.br