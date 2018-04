Vice de Aloizio Mercadante foi rival de presidente do PT-SP

Por Malu Delgado

PT e PDT definiram há pouco o nome do vice na chapa de Aloizio Mercadante (PT) ao governo de São Paulo. O escolhido, o professor universitário Antonio Clóvis Ferraz, conhecido no meio político como Coca Ferraz, foi militante do PSDB no passado e adversário político do presidente estadual do PT, Edinho Silva, em Araraquara.

Coca Ferraz é professor titular da USP- São Carlos e especialista em sistemas de transporte. Como consultor do Banco Mundial, auxiliou na implementação de politicas de tráfego em várias cidades do mundo, como na Cidade do México.

A chapa será formalizada amanhã, em convenção partidária estadual.

