Vereador propõe dar título de cidadão paulistano a Lula

Gustavo Uribe, da Agência Estado

O vereador Alfredo Alves Cavalcante (PT), o Alfredinho, deu entrada nesta sexta-feira, 13, na Câmara Municipal de São Paulo com projeto de decreto legislativo que concede ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o título de cidadão paulistano. O autor justifica a entrega da honraria à atuação do ex-presidente nos seus oito anos de mandato. “Ele não só fez por São Paulo como fez pelo Brasil”, disse o petista, que citou iniciativas como o Bolsa Família e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). “A juventude paulistana foi a que mais ocupou as universidades através do Prouni”, afirmou, referindo-se ao Programa Universidade para Todos, que concede bolsas de estudos em universidades particulares.

O vereador disse que, quando foi líder sindical em São Bernardo do Campo, Lula, nascido em Pernambuco, também apoiou os metalúrgicos de São Paulo. “Ele era uma figura presente aqui, inclusive nas lutas salariais”, alegou. O petista não acredita que o projeto encontre dificuldade para ser aprovado. “Na Câmara, não se costuma rejeitar título de cidadão”, afirmou.

O petista lembrou que em 2010 foi aprovada sem dificuldade proposta que concedeu a honraria à presidente Dilma Rousseff. Na época, ela era candidata do PT à sucessão presidencial. A homenagem foi dada à petista, nascida em Belo Horizonte, por “serviços prestados” em favor da capital paulista na época em que foi ministra da Casa Civil.