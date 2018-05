Vereador do PP pede bloqueio de bens de ex-prefeito de Campinas

Tatiana Fávaro, especial para O Estado

O vereador Rafa Zimbaldi (PP) entrou com uma ação popular, nesta segunda-feira, 12, na qual pede o bloqueio de bens do ex-prefeito de Campainas Hélio de Oliveira Santos (PDT) por supostas irregularidades em convênio firmado entre a prefeitura e Centro de Pesquisa em Políticas e Cidadania e em Finanças Públicas (CPqCFP) – Instituto Cidad, no início deste ano. Segundo o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o Instituto Cidad é composto por entidades com fins lucrativos, como escritórios de advocacia e só poderia ser contratado por licitação, o que não ocorreu.

Dr. Hélio, como é conhecido o ex-prefeito, foi cassado no fim de agosto, acusado de ter sido omisso com infrações e atos de corrupção praticados por integrantes de sua gestão. O ex-prefeito negou as acusações e tentou anular a cassação na Justiça, mas sem sucesso.