‘Venho em missão de paz’, diz Jader Barbalho após decisão do STF

Andrea Jubé Vianna, de O Estado de S.Paulo

Liberado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para tomar posse no Senado, o ex-governador do Pará Jader Barbalho compareceu na noite dessa quarta-feira, 14,ao jantar dos senadores escoltado pelo líder do PMDB, Renan Calheiros (PA). “Estou muito satisfeito, o STF confirmou a decisão democrática do povo do meu Estado”, declarou o peemedebista ao chegar à concorrida festa na casa do presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Eunício Oliveira (PMDB-CE). Foi a primeira aparição pública de Jader, desde o julgamento concluído na tarde de quarta pelo Supremo.

“Jader é uma força importante para a bancada. Ele briga como um urso, de pé”, comparou o presidente do PMDB, senador Valdir Raupp (RO). Mas Jader – que no passado, travou embates históricos com o ex-presidente do Senado, o falecido Antonio Carlos Magalhães – rejeitou a comparação de Raupp. “Eu não chego para brigar, eu venho para colaborar. Venho em missão de paz”, arrematou. A confraternização de fim de ano dos senadores acabou se transformando numa comemoração particular do PMDB, pela futura posse de Jader. A chegada do ex-presidente do Senado traz um reforço de peso ao time de Renan na bancada do PMDB, dividida pelo grupo de oito senadores – o chamado “G8” – que contesta a liderança do alagoano.

Jader não tomou posse porque foi barrado pela Justiça Eleitoral e pelo próprio Supremo por ter renunciado em 2003 ao mandato para evitar um processo de cassação por quebra de decoro. Como o STF definiu este ano que a Ficha Limpa só poderia ser aplicada para as eleições de 2012, a defesa do senador cobrou o direito ao cargo. Decisão semelhante já havia beneficiado João Capiberibe (PSB-AP) e Cássio Cunha Lima (PSDB-PB).