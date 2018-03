Veja os resultados do Datafolha para MG, PR, BA, DF e PE

Agência Estado

Minas Gerais

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (24) mostra o ex-ministro Hélio Costa, do PMDB, na liderança para o governo de Minas Gerais, com 44% das intenções de voto. Em segundo lugar está o governador Antonio Anastasia, do PSDB, com 18%. Luiz Carlos, do PSOL, e Vanessa Portugal, do PSTU, tem 2% cada um.

A mostra foi realizada com 1.269 eleitores entre os dias 20 e 23 de julho. A margem de erro máxima é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo número 51.059/2010.

Paraná

Ao governo do Paraná, o Datafolha aponta empate técnico entre os candidatos Beto Richa, do PSDB, e Osmar Dias, do PDT, com 43% e 38% das intenções de voto, respectivamente.

A mostra foi realizada com 1.255 eleitores entre os dias 20 e 23 de julho. A margem de erro máxima é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo número 15.687/2010.

Bahia

Na Bahia, o Datafolha mostra o governador Jaques Wagner, do PT, a frente com 44% das intenções de voto, ante 23% de Paulo Souto, do DEM, e 12% de Geddel Vieira Lima (PMDB). Se as eleições fossem realizadas hoje, Jaques Wagner seria eleito no primeiro turno.

A mostra foi realizada com 1.086 eleitores entre os dias 20 e 23 de julho. A margem de erro máxima é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo número 51.059/2010.

Distrito Federal

No Distrito Federal, Joaquim Roriz, do PSC, lidera com 40% das intenções de voto, mesmo ameaçado pela Lei da Ficha Limpa. Agnelo Queiroz, do PT, aparece em segundo lugar na pesquisa Datafolha com 27%, enquanto Toninho do PSOL tem 3%.

A mostra foi realizada com 706 eleitores entre os dias 20 e 23 de julho. A margem de erro máxima é de quatro pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo número 51.059/2010.

Pernambuco

Para o governo de Pernambuco, a pesquisa Datafolha também mostra que o pleito poderia ser definido em primeiro turno se fosse realizado hoje. O governador Eduardo Campos (PSB) tem 59% das intenções de voto, contra 28% de Jarbas Vasconcelos (PMDB). Em terceiro lugar, Sérgio Xavier, do PV, aparece com 1% das intenções de voto.

A mostra foi realizada com 1.098 eleitores entre os dias 20 e 23 de julho. A margem de erro máxima é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo número 32.333/2010.