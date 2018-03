Veja o cronograma previsto para a votação do mínimo na Câmara

Com o acordo para que a discussão do aumento do mínimo tramite em regime de urgência na Câmara dos deputados nesta quarta-feira, 16, a votação deve seguir o seguinte cronograma (previsão):

13h40 – abertura da sessão extraordinária para a votação do mínimo e coleta de presenças para a obtenção de quórum;

14h30 – leitura da proposta do governo pelo relator da matéria, deputado Vicentinho (PT-SP);

15h30 – início dos debates; 20 deputados do governo e 20 da oposição terão 3 minutos cada para defender suas posições;

18 horas – previsão para o começo da votação do primeiro destaque, proposto pelo PSDB, de R$ 600;

18h30 – caso a proposta do PSDB não seja aprovada, vota-se o destaque do DEM, PDT e PV, de R$ 560;

19 horas – se não houver maioria para os dois destaques, inicia-se a votação da proposta do governo, de R$ 545;

21 horas – previsão para fim da votação e divulgação do resultado