!UY, QUE NERVIOS 2!

Bom, agora que a Alê já postou (veja abaixo!), chegou a minha vez (ladyes first).

O rádio sempre me fascinou. Lembro me que quando ia viajar de carro pra fora de Sampa, ainda moleque, adorava escutar as rádios do interior com seus locutores de vozes impostadas, quase caricatas. E quando o rádio quase não sintonizava mais, alguém sempre falava: ‘Troca de estação’! Mas eu batia o pé pra ficar escutando a música que chegava de longe e cheia de interferências. O rádio me mostrava a distância, as ondas rareando e outras novas chegando.

Qual seria a cara daquele locutor? Descobri que é a minha própria cara. Ele sou eu agora. A Alê sabe que a água embaixo do penhasco é transparente e refrescante, mas eu ainda não. Não vejo a hora de começar o maior desafio da minha vida: um programa de rádio no horário nobre, na rádio que sempre ouvi, com uma pessoa muito legal e cheio de desafios.



(AE)

http://www.facasper.com.br/pos/seminario/agenda.html

Não só do rádio mas com todos os breguetes que a gente vai ter que pilotar, como a Alê já disse aí em baixo. Que venga el toro que o Fred Astaire leva a bóia de patinho.

Bjas!!