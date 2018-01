Última obra visitada por Lula, parte de túnel desaba no Nordeste

Carmen Pompeu, de O Estado de S. Paulo

Parte do túnel Cuncas I, de 15 quilômetros de extensão e que faz parte do projeto de transposição do rio São Francisco, no trecho entre Ceará e Paraíba, desabou. A obra foi uma das últimas visitadas, em dezembro do ano passado, por Luiz Inácio Lula da Silva antes de deixar a Presidência da República.

Lula durante visita às obras, em dezembro do ano passado

Operários que trabalham na perfuração levaram um susto quando parte do teto da obra ruiu. Ninguém se machucou.

O túnel liga os municípios de Mauriti (CE, a 491 Km de Fortaleza), com São José de Piranhas (PB). De acordo com o jornal cearense Diário do Nordeste, os construtores tentaram abafar o desabamento que ocorreu há uma semana. Mas a notícia terminou vazando.

Segundo o jornalista Alex Gonçalves, do blog Radar Sertanejo, os fiscais não permitem o acesso de repórteres ao local do acidente, que permanece fechado. Dos 80 metros que foram construídos até agora, 50 se fecharam com o desmoronamento. Ele diz que o acidente aconteceu por volta das 11h30 de quarta-feira (20) da semana passada. Uma pedra de aproximadamente 18 toneladas caiu sobre a escavadeira hidráulica L250, também chamada de jumbo, que era utilizada na escavação do túnel. O jornalista não informou se era ou não a mesma máquina que o presidente Lula subiu, no dia 14 de dezembro, em visita às obras.

Segundo informações de funcionários, a rocha desabou por cima do vidro do jumbo e por pouco não aconteceu uma tragédia. Um operário contou que os trabalhadores ouviram um barulho e saíram correndo de dentro do túnel. Ninguém se machucou.

Assessoria. A Assessoria de Imprensa do Ministério da Integração Nacional divulgou uma nota informando que “o deslizamento de solo na entrada do túnel Cuncas I, no lote 14 do Eixo Norte, localizado no município de Mauriti, do Projeto de Integração do rio São Francisco, aconteceu devido à consistência não uniforme do solo encontrado naquele ponto”.

A nota adverte que, nas escavações de túneis em solo, “podem ocorrer imprevistos geológicos que induzem a ruptura de teto, acarretando, assim, o desprendimento da terra”. Nesses casos, ainda segundo a nota, geralmente é feito o preenchimento do solo da região afetada e, em seguida, retomado o serviço de escavação.

A Assessoria de Imprensa do Ministério da Integração informa ainda que todas as atividades são monitoradas para garantir a segurança dos trabalhadores. “Ressaltamos, portanto, que não houve qualquer dano físico entre os trabalhadores”.

O Consórcio Construtor Construcap/Toniollo e Busnello/Ferreira Guedes, responsável pela execução do trecho, suspendeu as atividades para novas análises.