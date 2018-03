TV Estadão transmite entrevista ao vivo com presidente da Câmara, José Américo (PT)

O Estado de S. Paulo

A TV Estadão transmite nesta terça-feira, 22, às 14h, entrevista ao vivo com o presidente da Câmara, o vereador José Américo (PT). Os internautas vão poder participar enviando perguntas pelo Twitter através da hashtag #estadaojoseamerico, ou também pelo Facebook.

Américo foi eleito presidente da Casa por 51 votos a 1. Com aliado no comando, Haddad terá mais facilidade para agilizar votação de projetos. O vereador foi reeleito em outubro do ano passado com 34.291 votos.

Série. Na série com os secretários que começou na última segunda-feira, 21, o Estado entrevistou o secretário da Promoção da Igualdade Racial, Netinho de Paula (PC do B). Ele levantou hipótese de pleitear vaga no Congresso em 2014. “Acho que posso sair como senador ou como deputado federal”.

Ainda nesta semana, serão transmitidas as entrevistas com o secretário de Esporte, Celso Jatene (PTB), na quarta-feira, 23, e com o secretário de Educação, César Callegari, na quinta-feira, 24. Para participar delas, o internauta pode enviar sua pergunta pelo Twitter usando a hashtag #estadaosecretarios.