Tucanos reagem aos ataques de Marco Aurélio Garcia

Por José Orenstein

Lideranças do PSDB responderam em nota no site do partido nesta quinta-feira, 29, às duras críticas feitas ontem pelo coordenador da campanha de Dilma, Marco Aurélio Gracia, ao candidato José Serra.

O senador Álvaro Dias, o deputado Jutahy Magalhães e o secretário de Educação do governo de SP, Paulo Renato de Souza, rechaçaram as afirmações de Marco Aurélio, que havia lamentado “o fim melancólico” da carreira de Serra, o qual teria dado uma guinada à direita “mais raivosa e atrasada”.

Álvaro Dias diz que Marco Aurélio “é um aloprado de direita porque defende governos que apedrejam mulheres e condenam jornalistas à prisão” e evoca episódio em que o petista se ofereceu a intermediar encontro do governo brasileiro com as FARC, ainda sob o governo de Fernando Henrique Cardoso.

Jutahy Magalhães e Paulo Renato de Souza ainda criticaram as posições adotadas pela política externa do governo Lula e ressaltaram a biografia política de Serra.

Confira a íntegra da nota.