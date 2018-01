Tucanos tentam acordo para compor Executiva Municipal de São Paulo

Julia Duailibi

Os secretários da Casa Civil, Sidney Beraldo, e do Desenvolvimento Metropolitano, Edson Aparecido, tomaram café da manhã nesta quinta-feira com vereadores paulistanos, na tentativa de chegar a um acordo sobre a eleição, no próximo domingo, dos integrantes da Executiva Municipal do PSDB. Participaram do café o presidente da Câmara, José Police Neto, o líder do PSDB na Casa, Floriano Pesaro, e o vereador tucano Gilson Barreto.

No encontro, foi proposto aos vereadores que eles indicassem o vice-presidente do partido e mais um integrante da Executiva. Os parlamentares paulistanos ficariam, portanto, com três postos na direção partidária, já que o vereador Floriano Pesaro tem vaga garantida por ser líder do partido na Câmara.

O Palácio dos Bandeirantes quer fazer o secretário Julio Semeghini (Gestão Pública) presidente do PSDB municipal, cargo importante para a eleição de 2012. Vereadores resistem ao nome.

