TSE realiza força-tarefa para analisar prestação de contas da campanha de Dilma

Fonte: TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) montou uma força-tarefa para analisar em oito dias a prestação de contas de campanha da presidente eleita, Dilma Rousseff (PT), e de seu vice, Michel Temer (PMDB). O prazo curto decorre da própria Lei Eleitoral. A partir desta terça-feira, 30, 16 pessoas vão trabalhar ininterruptamente examinando os documentos entregues pelos candidatos.

Termina nesta terça-feira o prazo para os candidatos que disputaram o segundo turno entregarem sua prestação de contas de campanha. A prioridade da Justiça Eleitoral é o exame da documentação apresentada, porque a sua aprovação é um requisito para que os candidatos possam tomar posse. A cerimônia de diplomação da presidente e do vice-presidente eleitos está programada para o dia 17 de dezembro.

Os 14 servidores da Coordenadoria de Prestação de Contas Eleitorais e Partidárias (Coepa) do TSE e dois auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) vão trabalhar exclusivamente no exame das contas de Dilma e Temer. A arrecadação da campanha da presidente eleita é estimada em R$ 200 milhões.