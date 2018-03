TSE lança no site página com informações dos candidatos

Por Julia Baptista

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou nesta quarta-feira, 7, aos internautas o link Divulgação de Candidaturas – DivulgaCand2010, com informações sobre os políticos que apresentaram pedido de registro de candidatura para concorrer às eleições de 2010. Os candidatos vão disputar este ano os cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

No DivulgaCand2010, é possível acessar declaração de bens e certidões criminais apresentadas pelo candidato e obter dados pessoais (nome completo, data de nascimento, estado civil, naturalidade, ocupação, grau de instrução etc) e partidários (legenda, coligação, situação do pedido de registro, entre outros). Os dados consolidados de todo o país estarão no DivulgaCand2010 no próximo dia 20.