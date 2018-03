TSE dá direito de resposta a Dilma e PT por conta das acusações de Índio

Mariângela Gallucci, da Sucursal de Brasília

O Tribunal Superior Eleitoral concedeu direito de resposta à presidenciável Dilma Rousseff e ao PT por conta das acusações do candidato a vice-presidente na chapa de José Serra (PSDB), Índio da Costa (DEM), para quem o PT teria ligações com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). A decisão dará à petista a possibilidade a publicar uma resposta às acusações na capa do site Mobiliza PSDB, durante dez dias.