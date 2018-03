TSE aplica primeira multa a Serra por propaganda antecipada

Por Vannildo Mendes

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aplicou nesta terça-feira, 6, a primeira multa ao candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra. O tucano foi punido com multa de R$ 5 mil por propaganda eleitoral antecipada. Já o PSDB recebeu multa de R$ 7,5 mil.

A decisão foi tomada pelo ministro Joelson Dias, do TSE, acatando uma representação do Ministério Público Eleitoral contra inserções da campanha presidencial no programa do PSDB na Bahia antes do prazo previsto. Segundo a representação, o horário político do partido foi usado para fazer campanha antecipada do candidato. As propagandas dos candidatos só estão liberadas a partir desta terça-feira, 6.