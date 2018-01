Tribunais têm semana esvaziada no pós carnaval

O Supremo Tribunal Federal (STF) e outros tribunais sediados em Brasília tiveram uma semana esvaziada no pós carnaval. O STF e algumas Cortes como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) optaram por não realizar sessões de julgamentos nesta semana.

De acordo com informações da assessoria de comunicação do STF, o tribunal decidiu fazer uma sessão a mais na manhã da última quarta-feira, 2, para compensar a que deveria ter sido realizada nesta quinta-feira, 11, mas que não ocorreu por deliberação da Corte. O STF tem sessões plenárias todas as semanas às quartas e quintas.

Segundo a assessoria de comunicação do Supremo, apesar de não terem ocorrido sessões, o STF não está parado nesta semana. Funcionários trabalharam normalmente e vários ministros despacharam nesta quinta de seus gabinetes ou de suas casas. No TSE, a informação é de que também ocorreu sessão extra na quarta passada para compensar a que deveria ter sido realizada.

Apesar de também não terem ocorrido sessões de julgamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ), houve movimentação nesta quinta na Corte por conta de depoimentos relacionados a um inquérito que apura suspeita de participação de magistrados em desvios de recursos.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ministro João Otávio de Noronha marcou para esta semana audiências sobre a Operação Maçonaria, que investigou magistrados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso suspeitos de participação num esquema de desvio de recursos envolvendo uma loja maçônica. Entre esta quinta e sexta-feira, 11, devem ser ouvidas oito pessoas.