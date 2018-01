Corpo de José Alencar chega a cemitério de Contagem para ser cremado

Daiene Cardoso, Marcelo Portela, Luciana Nunes Leal e Eduardo Kattah





Dilma, Anastasia, Aécio Neves e Lula no velório de Alencar em BH. Foto: Marcos de Paula/AE

Contagem (MG), 31 – O corpo do ex-vice-presidente José Alencar chegou há poucos minutos ao Parque Renascer Cemitério e Crematório, em Contagem, na Grande Belo Horizonte. Durante o trajeto, a limusine fúnebre foi escoltada por batedores e saudada por moradores que esperaram para ver o cortejo passar pela BR-040. O corpo de Alencar deve ser cremado às 15 horas, em cerimônia precedida de honras militares.

Depois de ficar aberto por duas horas e meia à visitação pública, o velório do ex-vice-presidente José Alencar foi fechado por volta das 13h30 desta quinta-feira apenas para a família. Segundo a Polícia Militar do Estado, cerca de 3 mil pessoas puderam se despedir de Alencar. O velório aconteceu no Palácio da Liberdade entre a manhã desta quinta-feira e o início da tarde. A presidente Dilma Rousseff, que participou do velório e assistiu à missa rezada por dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, já embarcou de volta para Brasília.

A fila para entrar no velório cruza toda a extensão da Praça da Liberdade. A limusine funerária que fará o transporte do corpo até Contagem (MG), onde o ex-vice-presidente deve ser cremado, está posicionada em frente à antiga sede do governo estadual.