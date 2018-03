TRE-RJ aceita pedido de candidatura de Garotinho

Fonte: TRE-RJ

Por unanimidade, foi aceito, provisoriamente, pelos membros do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), na quarta-feira, 28, o pedido de registro de candidatura de Anthony Garotinho para o cargo de deputado federal pelo PR. O futuro da candidatura de Garotinho ainda depende do julgamento de ação cautelar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a sentença do colegiado do TRE-RJ que o tornou inelegível por três anos.

Até o momento, já foram examinados 1.310 pedidos de registro de candidatura, sendo cerca de 80% deles deferidos. Entre estes estão os candidatos a governador Fernando Gabeira e Sérgio Cabral, e César Maia, que concorre ao Senado Federal. A próxima sessão extraordinária para julgamento de registro está marcada para as 14 horas desta quinta-feira, 29.