TRE-DF multa José Roberto Arruda por propaganda ilegal

O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, foi multado pelo Tribunal Regional Eleitoral em R$ 10 mil por propaganda eleitoral fora do tempo.

No dia 5 de outubro de 2009, antes da Operação Caixa de Pandora ser deflagrada, ele visitou a Feira do Gama. No meio do público, o então governador disse: “Em 2010, disputarei a reeleição”. Logo depois, pediu o apoio popular.

O processo foi relatado pelo juiz Luciano Moreira Vasconcellos e a decisão de punir Arruda foi por unanimidade.