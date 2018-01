Transparência na pauta do Congresso

Lilian Venturini, de O Estado de S.Paulo

A passagem da Lei de Acesso à Informação pelo Congresso parece ter inspirado projetos recentemente apresentados por deputados e senadores. No decorrer de 2012, um ano após a discussão em torno da nova lei ganhar destaque no País, triplicou o número de proposições que abordam mecanismos de transparência de órgãos públicos ou formas de acesso a dados do governo, assuntos raramente lembrados até então. Para especialistas, mudança é reflexo também do avanço das tecnologias e do acesso à internet.

Abaixo, veja um resumo das propostas apresentadas por deputados e senadores e a relevância dos projetos para aumentar a transparência dos órgãos públicos e facilitar o acesso às informações. Todos estão em fase de tramitação:

No Senado

• Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3

Estabelece a obrigação dos órgãos e entidades públicas de divulgar a remuneração de servidores.

Autor: Roberto Requião (PMDB-PR) e outros

Avaliação: Irrelevante. Divulgação já é assegurada por outros dispositivos legais.

• PEC 13

Propõe que as informações bancárias, patrimoniais e fiscais de candidatos a cargos eletivos sejam colocadas à disposição de órgãos de fiscalização e controle.

Autor: Cristovam Buarque (PDT-DF) e outros

Avaliação: Pode ajudar o TSE, mas interfere pouco em questões de transparência já que dados seria ficariam com órgãos de controle.

• Projeto de Lei 141

Veda o segredo de justiça nos procedimentos investigatórios e processuais em que agente público seja investigado ou acusado.

Autor: João Capiberibe (PSB-AP)

Avaliação: Relevante. Dá mais publicidade aos atos do Judiciário.

• Projeto de Lei 186

Acrescenta à Lei de Acesso à Informação trechos para disciplinar a divulgação da remuneração e do subsídio dos agentes públicos.

Autor: Eduardo Lopes (PRB-RJ)

Avaliação: Irrelevante. Tema já consta em decretos que regulamentaram a LAI.

• Projeto de Lei 417

Propõe novas normas de transparência e controle na aplicação de recursos públicos em caso de calamidades públicas.

Autor: Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)

Avaliação: Relevante, embora não proponha mecanismos para o público comum ter acesso às informações.

CÂMARA

• Projeto de Lei 4919

Estipula as informações mínimas sobre as entidades sem fins lucrativos, beneficentes ou não, que devem estar disponibilizadas para consulta pública nos sites de ministérios.

Autor: Francisco Praciano (PT-AM)

Avaliação: Relevante. Disponibiliza mais dados sobre destino de recurso público.

• Projeto de Lei 4866

Determina divulgação dos valores gastos com publicidade por órgãos e entidades da Administração Pública federal.

Autor: Paulo Pimenta (PT-RS)

Avaliação: Relevante. Exigência poderia ser ampliada aos governos estaduais e municipais.

• Projeto de Lei 4865

Estabelece a obrigatoriedade da publicação do valor total de recursos públicos recebidos e do porcentual no custo total das propagandas governamentais em eventos culturais.

Autor: Paulo Pimenta (PT-RS)

Avaliação: Pouco relevante para o tema do acesso a informações

• Projeto de Lei 4863

Altera artigo da Lei de Acesso e institui normas para relativas a atos de governos estaduais e municipais.

Autor: Jesus Rodrigues (PT-PI)

Avaliação: Relevante por detalhar temas ainda não previstos na lei.

• Projeto de Lei 4819

Estabelece obrigatoriedade disponibilizar, em local visível e de fácil acesso ao público, exemplar da Lei de Acesso à Informação.

Autor: Miguel Corrêa (PT-MG)

Avaliação: Relevante por divulgar a lei, mas poderia prever treinamentos e cursos a servidores.

• Projeto de Lei 4110

Altera os Códigos de Processo Civil e de Processo Penal para assegurar transparência às audiências informais concedidas, pelos magistrados, às partes envolvidas e seus representantes.

Autor: Rodrigo Garcia (DEM-SP)

Avaliação: Relevante. Amplia transparência nos atos do Judiciário.

• Projeto de Lei 4074

Acrescenta à Lei de Acesso que órgãos judiciais disponibilizem na internet a íntegra todos os despachos e decisões, salvo aqueles em segredo de justiça.

Autor: Pedro Novais (PMDB-MA)

Avaliação: Relevante. Amplia transparência nos atos do Judiciário.

• Projeto de Lei 3934

Estabelece que órgãos públicos informem a participação, quando houver, de agências de propaganda em publicidade de campanhas e atos da administração.

Autor: Renan Filho (PMDB-AL)

Avaliação: Relevante por ampliar despesas com propaganda.

• Projeto de Lei 3757

Exige divulgação de contratos firmados pela administração pública.

Autor: Mendes Thame (PSDB -SP)

Avaliação: Relevante por reforçar a transparência na Lei de Licitações.

• Projeto de Lei 3750

Obriga a transmissão ao vivo, por meio da Internet, no Portal da Transparência, do áudio e vídeo das licitações públicas.

Autor: Zeca Dirceu (PT-PR)

Avaliação: Relevante por reforçar a transparência na Lei de Licitações.

• Projeto de Lei Complementar 177

Estabelece normas para transparência, controle e fiscalização da execução de parcerias e convênios entre órgãos públicos e ONGs.

Autor: Esperidião Amin (PP-SC)

Avaliação: Relevante por elevar o controle sobre destino do recurso público, mas excesso de exigências pode dificultar implementação.

• Projeto de Lei 3546

Exige divulgação dos critérios adotados para revisão de tarifa de transporte público coletivo.

Autor: Ivan Valente (PSOL-SP)

Avaliação: Relevante por tratar de temas cotidianos, embora a Lei de Acesso possa dar conta dessa exigência.

• Projeto de Lei 3089

Dispõe sobre transparência nos gastos com pessoal de todos os Poderes, Ministério Público e Tribunais de Contas, incluindo administração direta e indireta.

Autor: Eduardo Cunha (PMDB-RJ)

Avaliação: Irrelevante. Tema já é previsto em decretos que regulamentaram a Lei de Acesso.