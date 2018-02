Tráfico de drogas da Bolívia para o Brasil é um problema antigo, diz Cesar Maia

Por Luciana Nunes Leal

Pré-candidato do DEM ao Senado, o ex-prefeito do Rio Cesar Maia fez reparos à declaração do tucano José Serra de que o governo boliviano é “cúmplice” de traficantes que enviam cocaína para o Brasil. Em seu “ex-blog”, Maia diz que “seria melhor dizer que há setores do governo cúmplices” e lembra que o tráfico de drogas da Bolívia para o Brasil é um problema antigo.

“O governo como um todo seria uma acusação tão grave que inviabilizaria relações diplomáticas futuras, pois atinge o presidente da república. Afinal, é assim desde outros governos também. Bolívia atende o mercado de cocaína do Brasil há muitos anos”, afirma o ex-prefeito.