Tradicional aliado de Kassab diz que decisão de ficar no DEM ‘não foi combinação’

Julia Duailibi

Um dos mais tradicionais aliados de Gilberto Kassab (DEM), deputado Rodrigo Garcia (DEM-SP), afirmou que sua decisão de permanecer no DEM “não foi uma combinação” com o prefeito paulistano. “Não existe jogo combinado, é uma decisão política e de vida”, diz Garcia.

Não é o que acham integrantes da cúpula do DEM, para quem a decisão de Garcia faz parte de uma movimentação do prefeito para manter a influência no atual partido, quando migrar para a nova legenda que pretende criar.

Garcia pode vir a ocupar a presidência do DEM em São Paulo, posto estratégico para definir alianças nas eleições. “Sobre esse, assunto só vamos falar mais para frente”, diz o deputado.