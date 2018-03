RÁDIO BLOG 30.03

Fórum do dia:

A indústria automobilística já celebra março de 2010 como o melhor mês em vendas de carro da história, no Brasil.

Com tantos carros novos na rua, você acredita que obras como as da Marginal Tietê e do Rodoanel vão trazer algum resultado para São Paulo, ou devíamos pensar e investir em outras soluções de transporte para a capital?

