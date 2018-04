RÁDIO BLOG 08.02

Fórum do dia:

Um dia após ter provocado reação dos petistas com artigo publicado no jornal O Estado de S.Paulo, em que criticava a estratégia que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva adota para as eleições deste ano, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso voltou ao ataque hoje colocando em xeque a capacidade de liderança da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, pré-candidata do PT à sucessão presidencial.

E você, acha que mesmo sem ter disputado nenhum cargo público, Dilma Roussef tem condições de administrar o país?

