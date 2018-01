RÁDIO BLOG 08.12

Fórum do dia:

O assunto do nosso fórum de hoje é o caos urbano em decorrência da chuva, que ocorreu hoje em São Paulo.

Na sua opinião, qual o principal motivo das enchentes que se agravam com o passar dos anos na capital?

Você acredita que sofremos com a falta de planejamento urbano, má administração pública ou que já estamos sentindo os efeitos de mudanças climáticas?

Participe!

SMS para 50093 com a palavra BLOG e seu comentário.

Custo de R$0,31+impostos por mensagem enviada

E mande também sua dica para fugir do trânsito e dos alagamentos.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Participe também por email:

blog@radioeldorado.com.br

Todo mundo que participar do programa hoje concorre ao livro “Bob Dylan, Gravações Comentadas e Discografia Completa” da editora Larousse. São dois ganhadores no final do programa.

—————————

Debaixo d’água tem até a charge do Novaes!



By Novaes