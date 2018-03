Talvez poucos ainda se lembrem da Luiza, que passou uns tempos no Canadá, mas a estudante paraibana, de 17 anos, esteve nesta terça-feira, 24, em Brasília e durante a visita ao Congresso posou para foto com o deputado Tiririca (PR-SP), no Cafezinho da Câmara.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.